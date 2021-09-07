Россия
ЧМ-2022
Мальта
🇷🇺🇲🇹 Смолов выйдет с капитанской повязкой на матч против Мальты. Осипенко и Захарян – в старте
07 сентября, 20:15
Сборная 🇷🇺 России сыграет против 🇲🇹 Мальты в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Россия: Гилерме, Караваев, Осипенко, Дивеев, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.
- Россия после пяти туров набрала 10 очков и лидирует в группе. Хорватия набрала столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.
- В первом матче Россия победила Мальту со счетом 3:1. До этого команды встречались только раз в товарищеской игре в 1996 году – Россия выиграла 2:0.
Где смотреть матч Россия – Мальта
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