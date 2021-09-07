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Мальта
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#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

🇷🇺🇲🇹 Смолов выйдет с капитанской повязкой на матч против Мальты. Осипенко и Захарян – в старте

07 сентября, 20:15

Сборная 🇷🇺 России сыграет против 🇲🇹 Мальты в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия: Гилерме, Караваев, Осипенко, Дивеев, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

  • Россия после пяти туров набрала 10 очков и лидирует в группе. Хорватия набрала столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.
  • В первом матче Россия победила Мальту со счетом 3:1. До этого команды встречались только раз в товарищеской игре в 1996 году – Россия выиграла 2:0.

Где смотреть матч Россия – Мальта

Прогноз на матч Россия – Мальта

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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