🇷🇺🇲🇹 Смолов выйдет с капитанской повязкой на матч против Мальты. Осипенко и Захарян – в старте

Сборная 🇷🇺 России сыграет против 🇲🇹 Мальты в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия: Гилерме, Караваев, Осипенко, Дивеев, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Россия после пяти туров набрала 10 очков и лидирует в группе. Хорватия набрала столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.

В первом матче Россия победила Мальту со счетом 3:1. До этого команды встречались только раз в товарищеской игре в 1996 году – Россия выиграла 2:0.

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Прогноз на матч Россия – Мальта