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ЧМ-2022
Хорватия
Хорватия в 2021 году проиграла четыре раза. У России – три поражения
01 сентября, 12:37
1 сентября сборные 🇷🇺 России и 🇭🇷 Хорватии проведут отборочный матч к ЧМ-2022. Игра пройдет в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.
В 2021 году сборная Хорватии провела девять матчей во всех турнирах (отбор на ЧМ-2022, товарищеские игры, Евро-2020): четыре поражения, три победы, две ничьих. Статистика голов – 12:11. Кому проигрывали:
- Отбор на ЧМ-2022. Против 🇸🇮 Словении – 0:1
- Товарищеский матч. Против 🇧🇪 Бельгии – 0:1
- Евро-2020. Против 🏴 Англии – 0:1
- Евро-2020. Против 🇪🇸 Испании – 3:5
Россия в 2021 году провела восемь матчей во всех турнирах: четыре победы, три поражения, одна ничья. Статистика голов – 10:11. Кому проигрывали:
- Отбор на ЧМ-2022. Против 🇸🇰 Словакии – 1:2
- Евро-2020. Против 🇧🇪 Бельгии – 0:3
- Евро-2020. Против 🇩🇰 Дании – 1:4
Как играли раньше Россия и Хорватия
Прогноз на матч Россия – Хорватия
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