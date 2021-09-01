Хорватия в 2021 году проиграла четыре раза. У России – три поражения

1 сентября сборные 🇷🇺 России и 🇭🇷 Хорватии проведут отборочный матч к ЧМ-2022. Игра пройдет в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.

В 2021 году сборная Хорватии провела девять матчей во всех турнирах (отбор на ЧМ-2022, товарищеские игры, Евро-2020): четыре поражения, три победы, две ничьих. Статистика голов – 12:11. Кому проигрывали:

Отбор на ЧМ-2022. Против 🇸🇮 Словении – 0:1

Товарищеский матч. Против 🇧🇪 Бельгии – 0:1

Евро-2020. Против 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии – 0:1

Евро-2020. Против 🇪🇸 Испании – 3:5

Россия в 2021 году провела восемь матчей во всех турнирах: четыре победы, три поражения, одна ничья. Статистика голов – 10:11. Кому проигрывали:

Отбор на ЧМ-2022. Против 🇸🇰 Словакии – 1:2

Евро-2020. Против 🇧🇪 Бельгии – 0:3

Евро-2020. Против 🇩🇰 Дании – 1:4

Как играли раньше Россия и Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Где смотреть матч Россия – Хорватия