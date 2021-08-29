Мбаппе заявлен на матч «ПСЖ», хотя клуб ведет переговоры с «Реалом»

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в четвертом туре Лиги 1. Клуб опубликовал заявку на игру, которая состоит из 22 игроков. В списке присутствуют Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Месси проведет дебютный матч в составе «ПСЖ». Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, хотя «ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры о его трансфере.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал желание Мбаппе уйти из клуба. «Реал» предлагал за него 160 миллионов, но «ПСЖ» отклонил это предложение.

Новое предложение «Реала» составляет 170+10 миллионов евро. Sky Sports пишет, что «ПСЖ» отказался и от этих денег, а Мбаппе чувствует себя обманутым.

У Килиана Мбаппе остается год по действующему контракту с «ПСЖ». Он уже отказался от продления соглашения.

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Где следить за дебютом Месси в «ПСЖ»