Килиан Мбаппе
Лига 1
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Лига 1 #ПСЖ

Мбаппе заявлен на матч «ПСЖ», хотя клуб ведет переговоры с «Реалом»

3 часа назад

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в четвертом туре Лиги 1. Клуб опубликовал заявку на игру, которая состоит из 22 игроков. В списке присутствуют Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Месси проведет дебютный матч в составе «ПСЖ». Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, хотя «ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры о его трансфере.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал желание Мбаппе уйти из клуба. «Реал» предлагал за него 160 миллионов, но «ПСЖ» отклонил это предложение.

Новое предложение «Реала» составляет 170+10 миллионов евро. Sky Sports пишет, что «ПСЖ» отказался и от этих денег, а Мбаппе чувствует себя обманутым.

У Килиана Мбаппе остается год по действующему контракту с «ПСЖ». Он уже отказался от продления соглашения.

«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»

Где следить за дебютом Месси в «ПСЖ»

Реймс
Реймс
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ПСЖ
Париж
Источник:
твиттер «ПСЖ»
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