Хабиб Нурмагомедов
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Самые популярные россияне в инстаграме. Первый – Хабиб, а не Бузова
09 сентября 2019, 12:59
Через сутки после боя с Дастином Порье Хабиб обошел по числу подписчиков давнего лидера рейтинга Ольгу Бузову.
При этом у Хабиба в 4 раза меньше постов – 3 500 против 12 200.
Чтобы понимать масштаб. У других крупных русских спортсменов профили в инстаграме в разы меньше.
- Мария Шарапова – 3,6 млн.
- Александр Овечкин –1,5 млн.
- Артем Дзюба – 1,3 млн.
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