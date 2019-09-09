Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC

Самые популярные россияне в инстаграме. Первый – Хабиб, а не Бузова

09 сентября 2019, 12:59

Через сутки после боя с Дастином Порье Хабиб обошел по числу подписчиков давнего лидера рейтинга Ольгу Бузову. 

При этом у Хабиба в 4 раза меньше постов – 3 500 против 12 200. 

Чтобы понимать масштаб. У других крупных русских спортсменов профили в инстаграме в разы меньше. 

  • Мария Шарапова – 3,6 млн. 
  • Александр Овечкин –1,5 млн.
  • Артем Дзюба – 1,3 млн.

 

А давайте наши соцсети тоже станут самыми популярными
очень много про бой
С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты
Жаль, что Порье хватило только на 2,5 раунда: выдал мощную серию в голову и почти поймал Хабиба на удушающий
Порье называл этот бой «историей всей своей жизни» – и заплакал перед камерами, проиграв
Хабиб и Порье – цари респекта. Провели бой с максимальным уважением
Первый канал не показал бой Барбозы и Фелдера. Они дрались перед Хабибом
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