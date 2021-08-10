Журналист Романо показал фото и видео Месси в футболке «ПСЖ» с 30-м номером

Лионель Месси переходит в «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж.

В интернет попали кадры с презентации Месси, которые должны быть опубликованы клубом позже.

На них – Месси жонглирует мячом в форме «ПСЖ» с номером 30. Такой номер был у него во время дебюта в «Барселоне».

В твиттере фото игрока показал журналист Фабрицио Романо, а видео – Mundo Deportivo.