Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Журналист Романо показал фото и видео Месси в футболке «ПСЖ» с 30-м номером

вчера, 23:10

Лионель Месси переходит в «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж.

В интернет попали кадры с презентации Месси, которые должны быть опубликованы клубом позже.

На них – Месси жонглирует мячом в форме «ПСЖ» с номером 30. Такой номер был у него во время дебюта в «Барселоне».

В твиттере фото игрока показал журналист Фабрицио Романо, а видео – Mundo Deportivo.

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