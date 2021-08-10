Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Журналист Романо показал фото и видео Месси в футболке «ПСЖ» с 30-м номером
вчера, 23:10
Лионель Месси переходит в «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж.
В интернет попали кадры с презентации Месси, которые должны быть опубликованы клубом позже.
На них – Месси жонглирует мячом в форме «ПСЖ» с номером 30. Такой номер был у него во время дебюта в «Барселоне».
В твиттере фото игрока показал журналист Фабрицио Романо, а видео – Mundo Deportivo.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые