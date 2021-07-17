Суперкубок России
Зенит
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Суперкубок России #Зенит #Локомотив

Весь Суперкубок-2021 за минуту

вчера, 22:27

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России. Сердар Азмун забил один из голов и стал лучшим игроком матча. Такой была эта игра:

🥛 Дзюба остался в запасе «Зенита» впервые с декабря 2020-го.

🥛 «Локо» поставил в основу нового 20-летнего защитника.

🥛 Все голы «Зенита» – это ошибки игроков «Локо».

🥛 РПЛ обновила дизайн трофея: весит 15 кг и сделан из латуни.

🥛 Ерохин забил через минуту после выхода на замену.

🥛 Первый канал показал матч с низкой камерой и странной цветокоррекцией.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 27
Азмун 57
Ерохин 83
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Все голы «Зенита» – ошибки игроков «Локомотива». Прыгали мимо мяча и отдавали пасы соперникам
Новый молодой защитник в основе «Локомотива». Восхищается Марио Фернандесом и часто забивает
Первый канал показал Суперкубок России низкой камерой. Это всех бесит, но так уже было
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок России
#Зенит
#Локомотив