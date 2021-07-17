Весь Суперкубок-2021 за минуту

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России. Сердар Азмун забил один из голов и стал лучшим игроком матча. Такой была эта игра:

🥛 Дзюба остался в запасе «Зенита» впервые с декабря 2020-го.

🥛 «Локо» поставил в основу нового 20-летнего защитника.

🥛 Все голы «Зенита» – это ошибки игроков «Локо».

🥛 РПЛ обновила дизайн трофея: весит 15 кг и сделан из латуни.

🥛 Ерохин забил через минуту после выхода на замену.

🥛 Первый канал показал матч с низкой камерой и странной цветокоррекцией.