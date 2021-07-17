Суперкубок России
Зенит
Локомотив
Весь Суперкубок-2021 за минуту
вчера, 22:27
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России. Сердар Азмун забил один из голов и стал лучшим игроком матча. Такой была эта игра:
🥛 Дзюба остался в запасе «Зенита» впервые с декабря 2020-го.
🥛 «Локо» поставил в основу нового 20-летнего защитника.
🥛 Все голы «Зенита» – это ошибки игроков «Локо».
🥛 РПЛ обновила дизайн трофея: весит 15 кг и сделан из латуни.
🥛 Ерохин забил через минуту после выхода на замену.
🥛 Первый канал показал матч с низкой камерой и странной цветокоррекцией.
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