Артем Дзюба
РПЛ
Суперкубок России
Зенит
Локомотив
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#Артем Дзюба #Суперкубок России #Зенит #РПЛ #Локомотив

Дзюба остался в запасе «Зенита» впервые с декабря-2020

2 часа назад

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в заявку команды на матч за Суперкубок России против «Локомотива», но остался в запасе.

Это первый случай с декабря-2020, когда Дзюба находился в заявке «Зенита», но не выходил в старте. 

Последний раз такое было в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда он вышел на замену на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РПЛ 27 матчей, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 27
Азмун 57
Ерохин 83
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол.ру
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