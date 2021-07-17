Артем Дзюба
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Дзюба остался в запасе «Зенита» впервые с декабря-2020
2 часа назад
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в заявку команды на матч за Суперкубок России против «Локомотива», но остался в запасе.
Это первый случай с декабря-2020, когда Дзюба находился в заявке «Зенита», но не выходил в старте.
Последний раз такое было в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда он вышел на замену на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РПЛ 27 матчей, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
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