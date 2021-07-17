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#Суперкубок России #РПЛ #Зенит #Локомотив

РПЛ обновила Суперкубок России: 15 кг, новые текстуры и контуры

21 минуту назад

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.

Победитель получит обновленный кубок, который весит 15 килограммов и сделан из латуни. Обновления от РПЛ:

«Его тяжесть символизирует усилия, затраченные участниками матча в минувшем сезоне. Дизайнеры обновили текстуру, сделали контуры более динамичными и современными».

Прошлый кубок перешел «Зениту» на вечное хранение. Он выиграл его в прошлом сезоне.

  • «Локомотив» и «Зенит» четыре раза играли друг с другом в матче за Суперкубок России. 3:1 по победам в пользу «Зенита».
  • «Локомотив» и «Зенит» девятый раз сыграют в матче за Суперкубок России. «Зенит» выигрывал трофей пять раз, «Локомотив» – три.
  • «Локомотив» и «Зенит» третий раз подряд сыграют друг с другом в матче за Суперкубок России.
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Источник:
РПЛ
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