РПЛ обновила Суперкубок России: 15 кг, новые текстуры и контуры

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.

Победитель получит обновленный кубок, который весит 15 килограммов и сделан из латуни. Обновления от РПЛ:

«Его тяжесть символизирует усилия, затраченные участниками матча в минувшем сезоне. Дизайнеры обновили текстуру, сделали контуры более динамичными и современными».

Прошлый кубок перешел «Зениту» на вечное хранение. Он выиграл его в прошлом сезоне.