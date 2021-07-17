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РПЛ обновила Суперкубок России: 15 кг, новые текстуры и контуры
21 минуту назад
«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.
Победитель получит обновленный кубок, который весит 15 килограммов и сделан из латуни. Обновления от РПЛ:
«Его тяжесть символизирует усилия, затраченные участниками матча в минувшем сезоне. Дизайнеры обновили текстуру, сделали контуры более динамичными и современными».
Прошлый кубок перешел «Зениту» на вечное хранение. Он выиграл его в прошлом сезоне.
- «Локомотив» и «Зенит» четыре раза играли друг с другом в матче за Суперкубок России. 3:1 по победам в пользу «Зенита».
- «Локомотив» и «Зенит» девятый раз сыграют в матче за Суперкубок России. «Зенит» выигрывал трофей пять раз, «Локомотив» – три.
- «Локомотив» и «Зенит» третий раз подряд сыграют друг с другом в матче за Суперкубок России.
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