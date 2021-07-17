Ерохин забил «Локомотиву» спустя минуту после выхода на замену

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вышел на замену в матче за Суперкубок России против «Локомотива» на 82-й минуте вместо Себастьяна Дриусси. Через минуту Ерохин забил – этот гол стал для команды третьим в матче.

Перед игрой он сказал: «В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени».