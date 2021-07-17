Александр Ерохин
Суперкубок России
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Локомотив
Ерохин забил «Локомотиву» спустя минуту после выхода на замену
час назад
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вышел на замену в матче за Суперкубок России против «Локомотива» на 82-й минуте вместо Себастьяна Дриусси. Через минуту Ерохин забил – этот гол стал для команды третьим в матче.
Перед игрой он сказал: «В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени».
- В прошлом сезоне Ерохин провел в РПЛ 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
- Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. За это время он трижды становился чемпионом России.
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