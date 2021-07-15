Арьен Роббен
Гронинген
Роббен завершил карьеру
4 часа назад
Карьера Арьена Роббена:
- 2 года в «Гронингене».
- 2 года в «ПСВ».
- 3 сезона в «Челси».
- 2 года в «Реале».
- 10 лет в «Баварии».
Последний сезон он провел в составе родного «Гронингена». Роббен – это 2 чемпионства в АПЛ, 1 – в Испании, 8 побед в чемпионате Германии, победа в ЛЧ, Суперкубке УЕФА и в куче национальных соревнований.
В январе Роббену исполнилось 37. И сейчас он завершил карьеру:
«Дорогие футбольные друзья! Решил прекратить активную футбольную карьеру. Очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за душевную поддержку».
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