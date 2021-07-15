Роббен завершил карьеру

Карьера Арьена Роббена:

2 года в «Гронингене».

2 года в «ПСВ».

3 сезона в «Челси».

2 года в «Реале».

10 лет в «Баварии».

Последний сезон он провел в составе родного «Гронингена». Роббен – это 2 чемпионства в АПЛ, 1 – в Испании, 8 побед в чемпионате Германии, победа в ЛЧ, Суперкубке УЕФА и в куче национальных соревнований.

В январе Роббену исполнилось 37. И сейчас он завершил карьеру:

«Дорогие футбольные друзья! Решил прекратить активную футбольную карьеру. Очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за душевную поддержку».