Месси – лидер по ассистам на Кубке Америки-2021. Он сделал пять голевых передач, за сезон в «Барселоне» было девять

Бразилия и Аргентина сыграли в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси остался лидером турнира по результативным передачам.

Месси сделал за все игры пять ассистов. Он отдал по одному голевому пасу в играх с Уругваем, Боливией и Колумбией. В матче с Эквадором было два ассиста.

Лионелю Месси 34 года. Он еще не подписал новый контракт с «Барселоной», поэтому прямо сейчас остается без клуба.

На Кубке Америки-2021 Месси забил четыре гола. Статистика в Примере за сезон-2020/21: 30 голов и девять результативных передач.

Месси сыграл в четырех финалах Кубка Америки. И ни разу не забил

Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года