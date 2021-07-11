Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Месси – лидер по ассистам на Кубке Америки-2021. Он сделал пять голевых передач, за сезон в «Барселоне» было девять

11 июля, 05:04

Бразилия и Аргентина сыграли в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси остался лидером турнира по результативным передачам.

Месси сделал за все игры пять ассистов. Он отдал по одному голевому пасу в играх с Уругваем, Боливией и Колумбией. В матче с Эквадором было два ассиста.

Лионелю Месси 34 года. Он еще не подписал новый контракт с «Барселоной», поэтому прямо сейчас остается без клуба.

На Кубке Америки-2021 Месси забил четыре гола. Статистика в Примере за сезон-2020/21: 30 голов и девять результативных передач.

Месси сыграл в четырех финалах Кубка Америки. И ни разу не забил

Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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