Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
Месси – лидер по ассистам на Кубке Америки-2021. Он сделал пять голевых передач, за сезон в «Барселоне» было девять
11 июля, 05:04
Бразилия и Аргентина сыграли в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси остался лидером турнира по результативным передачам.
Месси сделал за все игры пять ассистов. Он отдал по одному голевому пасу в играх с Уругваем, Боливией и Колумбией. В матче с Эквадором было два ассиста.
Лионелю Месси 34 года. Он еще не подписал новый контракт с «Барселоной», поэтому прямо сейчас остается без клуба.
На Кубке Америки-2021 Месси забил четыре гола. Статистика в Примере за сезон-2020/21: 30 голов и девять результативных передач.
Месси сыграл в четырех финалах Кубка Америки. И ни разу не забил
Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года
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