Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года

Аргентина победила на Кубке Америки-2021. Лионель Месси взял первый крупный трофей в составе сборной Аргентины. До этого он побеждал только на Олимпиаде-2008.

Ранее Месси три раза выходил с Аргентиной в финал Кубка Америки, но всегда там проигрывал. Еще у него есть бронза с того же Кубка Америки и серебро ЧМ-2014.

На клубном уровне Месси всю карьеру провел за «Барселону», но сейчас не имеет контракта с клубом. С «Барселоной» Месси выиграл 35 трофеев.

На Кубке Америки-2021 34-летний Месси забил четыре гола и сделал пять ассистов. В финале против Аргентины играла Бразилия. Там автором единственного гола стал Анхель Ди Мария.

Аргентина – победитель Кубка Америки-2021. Она не брала этот трофей с 1993 года