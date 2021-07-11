Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года

11 июля, 04:51

Аргентина победила на Кубке Америки-2021. Лионель Месси взял первый крупный трофей в составе сборной Аргентины. До этого он побеждал только на Олимпиаде-2008.

Ранее Месси три раза выходил с Аргентиной в финал Кубка Америки, но всегда там проигрывал. Еще у него есть бронза с того же Кубка Америки и серебро ЧМ-2014.

На клубном уровне Месси всю карьеру провел за «Барселону», но сейчас не имеет контракта с клубом. С «Барселоной» Месси выиграл 35 трофеев.

На Кубке Америки-2021 34-летний Месси забил четыре гола и сделал пять ассистов. В финале против Аргентины играла Бразилия. Там автором единственного гола стал Анхель Ди Мария.

Аргентина – победитель Кубка Америки-2021. Она не брала этот трофей с 1993 года

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
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Источник:
Гол.ру
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