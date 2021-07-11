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Аргентина – победитель Кубка Америки-2021. Она не брала этот трофей с 1993 года
11 июля, 04:50
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки-2021. Единственный гол забил Анхель Ди Мария. Бразилия играла в финальном матче этого турнира во второй раз подряд.
Аргентина не выигрывала Кубок Америки с 1993 года. После этого она четыре раза играла в финале, но всегда проигрывала. Еще у Аргентины была бронза в 2019 году.
За всю историю Бразилия и Аргентина играли друг с другом 122 раза. Аргентина теперь имеет 47 побед, Бразилия – 49. Аргентина побеждает Бразилию в трех матчах подряд.
Аргентина впервые забила в финале Кубка Америки, когда на поле был Месси
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