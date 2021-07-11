Анхель Ди Мария
Кубок Америки
Лионель Месси
Аргентина
Бразилия
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#Анхель Ди Мария #Кубок Америки #Лионель Месси #Аргентина #Бразилия

Аргентина впервые забила в финале Кубка Америки, когда на поле был Месси

11 июля, 03:22

Аргентина забила Бразилии в финале Кубка Америки-2021. Анхель Ди Мария – автор первого гола в этом матче. Лионель Месси вышел на эту игру в стартовом составе.

До этого Аргентина провела три финала Кубка Америки, когда Месси попадал в состав. Все три матча она проиграла. В 2007-м было поражение от Бразилии (0:3), потом – два проигрыша Чили в серии пенальти.

Лионель Месси – лучший бомбардир Кубка Америки-2021. Он забил четыре гола и сделал пять результативных передач. За карьеру Месси имеет три серебра и бронзу Кубка Америки.

Месси 34 года. Он стал свободным агентом, когда завершился контракт с «Барселоной». Transfermarkt оценивает Месси в 80 миллионов евро.

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
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Источник:
Гол.ру
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