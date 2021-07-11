Месси сыграл в четырех финалах Кубка Америки. И ни разу не забил

Бразилия и Аргентина сыграли в финале Кубка Америки-2021. Аргентина победила с минимальным счетом. Лионель Месси впервые выиграл крупный трофей в составе сборной Аргентины.

Какими были другие финалы Кубка Америки для Лионеля Месси:

Кубок Америки-2007. Аргентина разгромно проиграла Бразилии (0:3). Месси провел на поле весь матч.

Аргентина разгромно проиграла Бразилии (0:3). Месси провел на поле весь матч. Кубок Америки-2015. Аргентина проиграла Чили (0:0, 1:4 пен). Месси – единственный игрок Аргентины с реализованным пенальти.

Аргентина проиграла Чили (0:0, 1:4 пен). Месси – единственный игрок Аргентины с реализованным пенальти. Кубок Америки-2016. Аргентина проиграла Чили (0:0, 2:4 пен). Месси не забил пенальти в послематчевой серии.

Лионелю Месси 34 года. До этого сезона он имел три серебра и бронзовую медаль Кубка Америки.

Сейчас Месси не имеет клуба. У него завершился контракт с «Барселоной», а клубу временно запрещено регистрировать новых игроков.

Месси выиграл первый крупный турнир в составе Аргентины. Ему 34 года