«Краснодар» пропустил в ЛЧ девять голов. Берг не забил ни разу

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (1:2) и в ответном матче (первая игра – 0:4). Хорошая новость: отличную игру в воротах провел Станислав Крицюк. Плохая: уже на 30-й минуте из игры с травмой вылетел Магомед-Шапи Сулейманов. Все стало понятно еще по итогам первого тайма – там «Краснодар» забил, а через 30 секунд пропустил ответный мяч. Дальше «Олимпиакос» просто дожал.