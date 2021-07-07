Все семь матчей между Англией и Данией на «Уэмбли» закончились со счетом 1:0. Пять выиграли англичане

Англия и Дания семь раз играли на «Уэмбли». Первый матч прошел в 1979 году, последний – в 2020-м. Все матчи закончились со счетом 1:0. В пяти победили англичане, в двух – датчане.

Англия не побеждала Данию два матча подряд (поражение и ничья).

На Евро-2020 Англия ни разу не пропустила и не проиграла (выиграла четыре матча и еще в одном сыграла вничью).

Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА

В финале победитель пары Англия – Дания сыграет против Италии. Матч пройдет в Лондоне 11 июля.