Евро-2020
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания

Все семь матчей между Англией и Данией на «Уэмбли» закончились со счетом 1:0. Пять выиграли англичане

07 июля, 15:45

Англия и Дания сыграют в матче 1/2 финала Евро-2020. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
  • Англия и Дания семь раз играли на «Уэмбли». Первый матч прошел в 1979 году, последний – в 2020-м. Все матчи закончились со счетом 1:0. В пяти победили англичане, в двух – датчане.
  • Англия не побеждала Данию два матча подряд (поражение и ничья).
  • На Евро-2020 Англия ни разу не пропустила и не проиграла (выиграла четыре матча и еще в одном сыграла вничью).

Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА

В финале победитель пары Англия – Дания сыграет против Италии. Матч пройдет в Лондоне 11 июля.

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Источник:
WhoScored
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