🇮🇹🇪🇸 Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал

Испания больше владела мячом (71% против 29%), чаще била по воротам (16:7) и в створ ворот (5:4).

Оба гола забиты в основное время. Игра перешла в дополнительное, но во время него голов не забито.

Италия в итоге победила в серии пенальти 4:2. Решающий пенальти забил Жоржиньо.

Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.

Факты вокруг матча:

🇮🇹 Леонардо Бонуччи сыграл в 17-м матче на чемпионатах Европы и повторил рекорд Джанлуиджи Буффона.

🇪🇸 Жорди Альба сыграл на чемпионатах Европы в 16-м матче и повторил рекорд Андреса Иньесты и Сеска Фабрегаса.

🇮🇹 Джорджо Кьеллини стал первым игроком, который играл пять раз против одной сборной на Евро.

🇪🇸 Испания выпустила самый молодой состав в матче плей-офф Евро с 1964 года – 25 лет и 352 дня.

🇮🇹 Италия впервые забила 12 голов на одном Евро. Прежде она забивала столько только на чемпионатах мира.

🇪🇸 Альваро Мората забил шестой гол за Испанию на Евро и стал лучшим бомбардиром сборной в истории чемпионатов Европы.