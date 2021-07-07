Евро-2020
Италия
Испания
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#Евро-2020 #Италия #Испания

🇮🇹🇪🇸 Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал

07 июля, 00:41
Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
  • Испания больше владела мячом (71% против 29%), чаще била по воротам (16:7) и в створ ворот (5:4).
  • Оба гола забиты в основное время. Игра перешла в дополнительное, но во время него голов не забито.
  • Италия в итоге победила в серии пенальти 4:2. Решающий пенальти забил Жоржиньо.

Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.

Факты вокруг матча:

🇮🇹 Леонардо Бонуччи сыграл в 17-м матче на чемпионатах Европы и повторил рекорд Джанлуиджи Буффона.  

🇪🇸 Жорди Альба сыграл на чемпионатах Европы в 16-м матче и повторил рекорд Андреса Иньесты и Сеска Фабрегаса. 

🇮🇹 Джорджо Кьеллини стал первым игроком, который играл пять раз против одной сборной на Евро. 

🇪🇸 Испания выпустила самый молодой состав в матче плей-офф Евро с 1964 года – 25 лет и 352 дня. 

🇮🇹 Италия впервые забила 12 голов на одном Евро. Прежде она забивала столько только на чемпионатах мира.

🇪🇸 Альваро Мората забил шестой гол за Испанию на Евро и стал лучшим бомбардиром сборной в истории чемпионатов Европы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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