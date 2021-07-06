Евро-2020
Джорджо Кьеллини
Италия
Испания
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#Евро-2020 #Италия #Испания #Джорджо Кьеллини

🇮🇹 Кьеллини вышел против Испании и стал первым игроком, сыгравшим против одной сборной в пяти матчах Евро

06 июля, 22:46
Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80

Джорджо Кьеллини вышел на матч полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией. Ни один другой игрок не играл против одной сборной на пять раз на чемпионатах Европы:

Евро-2008. 1/4 финала (0:0, 2:4 по пенальти)

✅✅ Евро-2012. Группа (1:1), финал (0:4)

Евро-2016. 1/8 финала (2:0)

Евро-2020. 1/2 финала (?)

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