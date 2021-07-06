🇮🇹 Кьеллини вышел против Испании и стал первым игроком, сыгравшим против одной сборной в пяти матчах Евро

Джорджо Кьеллини вышел на матч полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией. Ни один другой игрок не играл против одной сборной на пять раз на чемпионатах Европы:

✅ Евро-2008. 1/4 финала (0:0, 2:4 по пенальти)

✅✅ Евро-2012. Группа (1:1), финал (0:4)

✅ Евро-2016. 1/8 финала (2:0)

✅ Евро-2020. 1/2 финала (?)