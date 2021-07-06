Евро-2020
Джорджо Кьеллини
Италия
Испания
🇮🇹 Кьеллини вышел против Испании и стал первым игроком, сыгравшим против одной сборной в пяти матчах Евро
06 июля, 22:46
Джорджо Кьеллини вышел на матч полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией. Ни один другой игрок не играл против одной сборной на пять раз на чемпионатах Европы:
✅ Евро-2008. 1/4 финала (0:0, 2:4 по пенальти)
✅✅ Евро-2012. Группа (1:1), финал (0:4)
✅ Евро-2016. 1/8 финала (2:0)
✅ Евро-2020. 1/2 финала (?)
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