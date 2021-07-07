🇪🇸 Мората забил шестой гол на чемпионатах Европы и установил рекорд Испании

Альваро Мората забил в полуфинале Евро между Испанией и Италией. Это его второй чемпионат Европы и шестой гол на турнирах.

Евро-2016. ⚽⚽⚽

Евро-2020. ⚽⚽⚽

Ни один игрок сборной Испании еще не забивал столько на Евро. Пять голов было у Фернандо Торреса, забившего их также за два розыгрыша.