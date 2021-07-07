Альваро Мората
Евро-2020
Фернандо Торрес
Испания
🇪🇸 Мората забил шестой гол на чемпионатах Европы и установил рекорд Испании
07 июля, 00:05
Альваро Мората забил в полуфинале Евро между Испанией и Италией. Это его второй чемпионат Европы и шестой гол на турнирах.
- Евро-2016. ⚽⚽⚽
- Евро-2020. ⚽⚽⚽
Ни один игрок сборной Испании еще не забивал столько на Евро. Пять голов было у Фернандо Торреса, забившего их также за два розыгрыша.
- Евро-2004. ➖
- Евро-2008. ⚽⚽
- Евро-212. ⚽⚽⚽
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