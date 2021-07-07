Альваро Мората
Евро-2020
Фернандо Торрес
Испания
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#Альваро Мората #Евро-2020 #Испания #Фернандо Торрес

🇪🇸 Мората забил шестой гол на чемпионатах Европы и установил рекорд Испании

07 июля, 00:05

Альваро Мората забил в полуфинале Евро между Испанией и Италией. Это его второй чемпионат Европы и шестой гол на турнирах.

  • Евро-2016. ⚽⚽⚽
  • Евро-2020. ⚽⚽⚽

Ни один игрок сборной Испании еще не забивал столько на Евро. Пять голов было у Фернандо Торреса, забившего их также за два розыгрыша.

  • Евро-2004. ➖
  • Евро-2008. ⚽⚽
  • Евро-212. ⚽⚽⚽
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Источник:
Opta
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