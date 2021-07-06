Испания вышла на матч с Италией с самым молодым составом в плей-офф Евро за 57 лет.

Самому молодому игроку 18 лет (Педри).

Самому возрастному – 32 (Серхио Бускетс).

Средний возраст – 25 лет и 352 дня.

В 1964 году на финал чемпионата против СССР вышла команда со средним возрастом 25 лет и 209 дней.