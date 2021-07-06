Испания
Евро-2020
🇪🇸 Испания выпустила самый молодой состав в плей-офф Евро с 1964 года – 25 лет и 352 дня
06 июля, 23:10
Испания вышла на матч с Италией с самым молодым составом в плей-офф Евро за 57 лет.
- Самому молодому игроку 18 лет (Педри).
- Самому возрастному – 32 (Серхио Бускетс).
- Средний возраст – 25 лет и 352 дня.
В 1964 году на финал чемпионата против СССР вышла команда со средним возрастом 25 лет и 209 дней.
- Испания входила в пять самых молодых сборных Евро-2020 (26,5 лет)
- Из оставшихся на турнире моложе Испании только Англия – 25,2 года.
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