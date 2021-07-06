Испания
Евро-2020
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#Испания #Евро-2020

🇪🇸 Испания выпустила самый молодой состав в плей-офф Евро с 1964 года – 25 лет и 352 дня

06 июля, 23:10
Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80

Испания вышла на матч с Италией с самым молодым составом в плей-офф Евро за 57 лет.

  • Самому молодому игроку 18 лет (Педри).
  • Самому возрастному – 32 (Серхио Бускетс).
  • Средний возраст – 25 лет и 352 дня.

В 1964 году на финал чемпионата против СССР вышла команда со средним возрастом 25 лет и 209 дней.

  • Испания входила в пять самых молодых сборных Евро-2020 (26,5 лет)
  • Из оставшихся на турнире моложе Испании только Англия – 25,2 года.
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Источник:
Opta
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