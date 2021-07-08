🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Англия в дополнительное время победила Данию и вышла в финал

Все семь прошлых матчей между Данией и Англией на «Уэмбли» завершились со счетом 1:0. Традиция сломалась.

Англия впервые пропустила на Евро-2020. Первый гол со штрафного на турнире забил Миккель Дамсгор.

Вратарь Джордан Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей – 724. Но пропустил через три минуты.

Харри Кейн забил Касперу Шмейхелю 15-й гол в карьере – больше, чем любому другому вратарю. Это его четвертый гол на Евро-2020 и 10-й за сборную на крупных турнирах (лучший английский результат вместе с Гари Линекером).

В финале Англия сыграет с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.