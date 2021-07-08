Евро-2020
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Англия в дополнительное время победила Данию и вышла в финал

08 июля, 00:35

Матч Евро-2020 прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и ушел в дополнительное время. События игры:

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
  • Все семь прошлых матчей между Данией и Англией на «Уэмбли» завершились со счетом 1:0. Традиция сломалась.
  • Англия впервые пропустила на Евро-2020. Первый гол со штрафного на турнире забил Миккель Дамсгор.
  • Вратарь Джордан Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей – 724. Но пропустил через три минуты.
  • Харри Кейн забил Касперу Шмейхелю 15-й гол в карьере – больше, чем любому другому вратарю. Это его четвертый гол на Евро-2020 и 10-й за сборную на крупных турнирах (лучший английский результат вместе с Гари Линекером).

В финале Англия сыграет с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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