Евро-2020
Англия
Дания
🏴🇩🇰 Англия в дополнительное время победила Данию и вышла в финал
08 июля, 00:35
Матч Евро-2020 прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и ушел в дополнительное время. События игры:
- Все семь прошлых матчей между Данией и Англией на «Уэмбли» завершились со счетом 1:0. Традиция сломалась.
- Англия впервые пропустила на Евро-2020. Первый гол со штрафного на турнире забил Миккель Дамсгор.
- Вратарь Джордан Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей – 724. Но пропустил через три минуты.
- Харри Кейн забил Касперу Шмейхелю 15-й гол в карьере – больше, чем любому другому вратарю. Это его четвертый гол на Евро-2020 и 10-й за сборную на крупных турнирах (лучший английский результат вместе с Гари Линекером).
В финале Англия сыграет с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
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