Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Испания

🇮🇹🇪🇸 Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года

06 июля, 16:02

В Лондоне пройдет первый полуфинал Евро-2020, в котором сыграют Италия и Испания. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80

Стартовые составы:

  • Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
  • Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ф. Торрес, Оярсабль, Ольмо.

Где смотреть матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

 Прогноз на матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года

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Источник:
Сайт Евро-2020
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