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🇮🇹🇪🇸 Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Испания, 6 июля 2021 года
06 июля, 16:02
Стартовые составы:
- Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
- Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ф. Торрес, Оярсабль, Ольмо.
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