Евро-2020
Италия
Бельгия
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#Евро-2020 #Италия #Бельгия

Результаты 19-го дня Евро: Испания и Италия вышли в полуфинал, Швейцария и Бельгия вылетели

02 июля, 23:59

На Евро-2020 завершились первые матчи четвертьфинала.

Матч завершен
Швейцария
Шакири 68
1:1
(по пен. 1 : 3)
Матч завершен
Испания
Закария 8
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44
  • Все голы забиты в первом тайме. Италия вела 2:0 к концу первого тайма, но пропустила с пенальти в компенсированное время.
  • Во втором тайме двух игроков заменили из-за травм. У заменен Леонардо Спинаццола, у БельгииНасер Шадли.
  • Шадли ушел с поля через четыре минуты после выхода на поле – это самая быстрая замена в истории турнира.
  • Италия продлила беспроигрышную серию до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций (0:1).

Кто сыграет завтра? 

Чехия – Дания, 19:00 по московскому времени, Баку.

Украина – Англия, 22:00 по московскому времени, Рим.

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