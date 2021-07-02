Евро-2020
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Результаты 19-го дня Евро: Испания и Италия вышли в полуфинал, Швейцария и Бельгия вылетели
02 июля, 23:59
На Евро-2020 завершились первые матчи четвертьфинала.
- Швейцария пропустила первой, забив автогол. Он стал десятым на Евро-2020 – это больше, чем за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы (9).
- В конце второго тайма при счете 1:1 Швейцария осталась вдесятером. Несмотря на игру в меньшинстве, Швейцария не пропустила ни в оставшееся основное время, ни в дополнительное.
- Вратарь Швейцарии Янн Зоммер сделал за матч десять сейвов (без учета серии пенальти). Это рекордное число для матча Евро-2020.
- Перед серией пенальти дисквалифицированный капитан Швейцарии настраивал команду.
- Испания в итоге победила, несмотря на один промах. Это был шестой нереализованный пенальти Испании подряд.
- Все голы забиты в первом тайме. Италия вела 2:0 к концу первого тайма, но пропустила с пенальти в компенсированное время.
- Во втором тайме двух игроков заменили из-за травм. У заменен Леонардо Спинаццола, у Бельгии – Насер Шадли.
- Шадли ушел с поля через четыре минуты после выхода на поле – это самая быстрая замена в истории турнира.
- Италия продлила беспроигрышную серию до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций (0:1).
Кто сыграет завтра?
Чехия – Дания, 19:00 по московскому времени, Баку.
Украина – Англия, 22:00 по московскому времени, Рим.
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