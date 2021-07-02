Евро-2020
Янн Зоммер
Швейцария
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#Евро-2020 #Швейцария #Янн Зоммер

🇨🇭 Янн Зоммер сделал десять сейвов в матче с Испанией и установил рекорд Евро-2020

02 июля, 22:09
Матч завершен
Швейцария
Шакири 68
1:1
(по пен. 1 : 3)
Матч завершен
Испания
Закария 8

Швейцария проиграла Испании в четвертьфинале Евро (1:1, 1:3 по пенальти). В воротах Швейцарии играл Янн Зоммер:

  • За основное и дополнительное время он сделал десять сейвов – больше, чем любой другой вратарь на одном матче текущего Евро.
  • Предыдущий рекорд составлял семь сейвов. Столько было у нескольких вратарей, в их числе Угурджан Чакыр (Турция) и Лукаш Градецки (Финляндия).

Швейцария осталась в меньшинстве при счете 1:1 на 77-й минуте. Она перевела игру сначала в дополнительное время, а потом в серию пенальти. В ней Зоммер отбил один удар, но Швейцария все равно вылетела.

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Источник:
WhoScored
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