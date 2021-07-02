🇨🇭 Янн Зоммер сделал десять сейвов в матче с Испанией и установил рекорд Евро-2020

Швейцария проиграла Испании в четвертьфинале Евро (1:1, 1:3 по пенальти). В воротах Швейцарии играл Янн Зоммер:

За основное и дополнительное время он сделал десять сейвов – больше, чем любой другой вратарь на одном матче текущего Евро.

Предыдущий рекорд составлял семь сейвов. Столько было у нескольких вратарей, в их числе Угурджан Чакыр (Турция) и Лукаш Градецки (Финляндия).

Швейцария осталась в меньшинстве при счете 1:1 на 77-й минуте. Она перевела игру сначала в дополнительное время, а потом в серию пенальти. В ней Зоммер отбил один удар, но Швейцария все равно вылетела.