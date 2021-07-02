Капитан Швейцарии не играл с Испанией из-за дисквалификации. Но настраивал команду в перерыве (прямо как Роналду)

Сборная Швейцарии выбыла с Евро-2020. Она круто бодалась с Испанией, сыграла основное время 1:1, но Ян Зоммер во второй раз подряд не смог выиграть серию пенальти.

У швейцарцев в четвертьфинале не играл капитан команды Гранит Джака. Он пропускал матч из-за дисквалификации. В 1/8 Джака получил вторую желтую карточку на турнире. Все четыре матча Евро он сыграл без замен и отдал один голевой пас.

Швейцарию расстроил автогол резервного полузащитника, который подставил вратаря Зоммера. Самое удивительное: раньше он уже делал то же самое

Тренер Швейцарии Владимир Петкович говорил, что это большая потеря: «Возможно, Джаки будет не хватать, но я хочу, чтобы каждый выложился немного больше».

Джаку заменил Денис Закария. И с ним в начале игры сразу случилась драма. Мяч после удара Жорди Альба отскочил от его ноги в ворота. УЕФА все-таки засчитал это как автогол.