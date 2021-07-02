Гранит Джака
Евро-2020
Швейцария
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#Гранит Джака #Евро-2020 #Швейцария

Капитан Швейцарии не играл с Испанией из-за дисквалификации. Но настраивал команду в перерыве (прямо как Роналду)

02 июля, 22:29

Сборная Швейцарии выбыла с Евро-2020. Она круто бодалась с Испанией, сыграла основное время 1:1, но Ян Зоммер во второй раз подряд не смог выиграть серию пенальти.

У швейцарцев в четвертьфинале не играл капитан команды Гранит Джака. Он пропускал матч из-за дисквалификации. В 1/8 Джака получил вторую желтую карточку на турнире. Все четыре матча Евро он сыграл без замен и отдал один голевой пас.

Швейцарию расстроил автогол резервного полузащитника, который подставил вратаря Зоммера. Самое удивительное: раньше он уже делал то же самое

Тренер Швейцарии Владимир Петкович говорил, что это большая потеря: «Возможно, Джаки будет не хватать, но я хочу, чтобы каждый выложился немного больше». 

Джаку заменил Денис Закария. И с ним в начале игры сразу случилась драма. Мяч после удара Жорди Альба отскочил от его ноги в ворота. УЕФА все-таки засчитал это как автогол.

Джака все-таки был на матче. Камеры поймали его после основного времени матча. Джака ярко настраивал команду.

Еще раз он наставлял партнеров между 15-минутными перерывами.

В правилах УЕФА нет пункта, что дисквалифицированный игрок не может присутствовать на матче рядом с командой. Даже официальный сайт УЕФА сравнил перформанс Джаки с действиями Криштиану Роналду в финале Евро-2016, когда он травмировался и мотивировал команду с бровки.

Перед серией пенальти Джака не настраивал команду.

Но он это делал в матче с французами. Тогда Джака держал бутылку колы.

Все фото: Сайт УЕФА
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