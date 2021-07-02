Эсекьель Понсе
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#Эсекьель Понсе #РПЛ #Аргентина #Олимпиада

Форвард «Спартака» Понсе попал в заявку Аргентины на Олимпиаду. Он пропустит старт сезона РПЛ

02 июля, 09:30

Сборная Аргентины показала состав из 22 человек, который сыграют на Олимпиаде в Токио. В заявку попали Адольфо Гайч (принадлежит ЦСКА) и Эсекьель Понсе («Спартак»).

Понсе имеет три гола в трех матчах за Аргентину U23. Во взрослую сборную Аргентины на международные турниры он не вызывался.

На Олимпиаде играют футболисты, которым не более 23 лет. В заявку каждой команды могут войти только три игрока старше этого возраста. Понсе 24 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. 23 июля стартует сезон в РПЛ, поэтому Понсе пропустит первые игры «Спартака».

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной Аргентины
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