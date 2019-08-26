Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было

Последний матч 7 тура «Урал» – «Сочи» повлияет на расположение команд во второй части турнирной таблицы. В самом топе ничего не изменится – там все так же будет очень горячо. «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив», «Зенит» делят первое место – у них по 14 очков. Следом идут ЦСКА и «Арсенал», у которых 13 очков в активе после 7 матчей старта сезона.

Если брать сезоны РПЛ после перехода на систему «осень-весна», то такой жесткой конкуренции за первое место не было никогда. Более того, всего раз за предыдущие семь сезонов после седьмого тура несколько команд были на первой строчке с одинаковым количеством очков.

В сезоне-2012/13 «Зенит» и «Ахмат» делили первое место – они в семи турах набрали по 16 очков. Потом шли ЦСКА (15), «Анжи» (14) и «Локомотив» (13). Топ-8 Премьер-лиги на момент окончания седьмого тура РПЛ сезона-2012/13 выглядел так (скрин ниже). «Урожай» – это «Кубань». Тогда у нее еще были деньги и игроки (Озбилиз, Попов, Ионов, Каборе, Беленов и другие), чтобы достойно выступить в вышке – в итоге клуб закончил сезон на 5 месте.