20% сезона РПЛ уже прошли. Главные темы – судейство, громкие трансферы и перестройка «Спартака»

Судейство и VAR: что пошло не так?
Главная тема первого тура – матч «Спартака» и «Сочи». Главная тема шестого – «Зенит» и «Ахмат». В обоих случаях саму игру почти никто не обсуждал, всего один забитый мяч на обе встречи – не очень интересно и результативно. Зато про судейские решения говорили много.
За шесть туров РПЛ практически все команды как получали, так и лишались преимущества из-за неверных решений. И особенно громко эти скандалы звучали на фоне истории с VAR.
Мы выдвинем предположение, что именно сложности с системой видеоповторов – главная причина, почему судейские решения привлекают так много внимания. Перед началом чемпионата все ждали, что в этом сезоне наконец-то судейский фактор полностью пропадет из РПЛ. В реальности – VAR задержали на два тура, а потом включили лишь на одном матче из восьми.
Из-за задержки с системой каждая судейская ошибка воспринимается вдвойне остро. И до того момента, пока VAR не наладят полностью, вряд ли что-то изменится.
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Клубы РПЛ снова тратят деньги. Похоже, не зря
В Россию едут качественные легионеры. Причин может быть несколько: во-первых, уровень инфраструктуры и репутация российского футбола действительно сильно выросли после ЧМ-2018. Во-вторых, не забываем про лимит легионеров, который будет через год. Восемь легионеров в заявке – это очень мало, и клубы заранее пытаются усилиться качественными легионерами, которые не зря будут занимать квоту.
Итак, что там по трансферам? За все это лето клубы потратили 202 миллиона евро по данным Transfermarkt: это уже в полтора раза больше, чем за зимнее и летнее трансферное окно в прошлом году вместе взятое (128 миллионов).
Больше всего с трансферами удивило «Динамо», которое внезапно потратило 33,2 миллиона евро – больше только у «Зенита». Главный трансфер москвичей – Макс Филипп из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов, который уже в дебюте забил со штрафного.
Практически все топ-клубы купили известных звездных игроков – такого в РПЛ никогда не было. «Зенит» – Малкома, «Спартак» – Шюррле, ЦСКА – Влашича. У «Краснодара» классно себя проявляют Вилена и Кабелья. «Локо» пока отстает, и это волнует Юрия Семина:
«Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. «Краснодар», на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню «Зенит», ЦСКА. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться», – сказал Семин.
Есть все шансы, что «Локо» тоже попадет в общий тренд: по словам агента Франка Рибери, француз ведет переговоры с московским клубом.
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Начало удивило результативностью. Но ненадолго
РПЛ – лига, которая обычно ассоциируется с закрытым и прямолинейным футболом. Но в первых турах было ощущение, что все изменилось.
В каждом из первых трех туров средняя результативность за игру была выше двух мячей. Особенно удивил второй тур: больше трех голов в среднем за игру. Но потом все вернулось обратно.
Первая нулевая ничья – в четвертом туре, матч «Спартак» – «Динамо». За ней почти сразу последовала еще одна («Сочи» – «Уфа»), и с этого момента ни один тур не обходится без 0:0.
Особый тренд этого сезона – результативные аутсайдеры. «Оренбург» (16 место) и «Тамбов» (14 место), например, забили 6 голов в 6 турах – больше, чем ЦСКА и «Рубин» на 5 и 6 местах. А у «Крыльев» на 12 месте и вовсе 9 забитых мячей.
Правда, распространяется он не на всех – у «Сочи» до сих пор только один забитый мяч, да и тот с пенальти.
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Лучший бомбардир – Соболев из «Крыльев»
Соболев дебютировал в РПЛ этой весной, когда играл в аренде за «Енисей». Полноценно проявил себя в матче с «Анжи», выйдя на замену в перерыве и оформив дубль.
Когда «Крылья», которым он принадлежит с начала 2018-го, вышли в РПЛ, он вернулся в команду и сразу начал забивать. В итоге уже спустя пару матчей ЦСКА рассматривал 22-летнего нападающего на замену Федору Чалову, которым интересовались в Англии. Но Чалов остался в ЦСКА, а Соболев – в «Крыльях». Если продолжит так же, то явно ненадолго.
Другой удививший нас игрок – Седрик Гогуа из «Тамбова». Защитник три года мотался по странам бывшего СССР, но нигде не выходил в основе. В «Тамбове» он оказался благодаря агенту Селюку, и внезапный дебют превратился в забитый гол московскому «Спартаку». В оставшихся встречах Гогуа не сбавил и доказал, что успех в первом матче был неслучайным.
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Перестройки в «Спартаке» и «Динамо»: такие похожие и такие разные
Сразу два московских клуба сильно изменились за это лето. «Спартак» продал всех лидеров: Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано. Но сразу закупил других качественных легионеров.
Главные трансферы – Шюррле и Тиль. Один – действительно классный игрок, который прошел через неудачный период в жизни. Другой – молодой талант, который вполне мог уехать в лигу из топ-5, но выбрал РПЛ. Оба уже отметились голами и голевыми передачами, а вот два других новичка, Понсе и Ларссон, пока выглядят сомнительно.
В противовес – московское «Динамо». Там почти никого не продавали, но зато купили усиление практически в каждую линию. У обеих перестроек есть общая черта – несмотря на новый состав, команды сохранили тренеров, у которых сейчас не лучшая репутация среди болельщиков.
Но если со «Спартаком» результаты более-менее видны: команда выиграла четыре матча подряд после неудачного старта, то «Динамо» еще предстоит доказать, что деньги тратили не зря.
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