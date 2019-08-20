20% сезона РПЛ уже прошли. Главные темы – судейство, громкие трансферы и перестройка «Спартака»

Судейство и VAR: что пошло не так?

Главная тема первого тура – матч «Спартака» и «Сочи». Главная тема шестого – «Зенит» и «Ахмат». В обоих случаях саму игру почти никто не обсуждал, всего один забитый мяч на обе встречи – не очень интересно и результативно. Зато про судейские решения говорили много.

За шесть туров РПЛ практически все команды как получали, так и лишались преимущества из-за неверных решений. И особенно громко эти скандалы звучали на фоне истории с VAR.

Мы выдвинем предположение, что именно сложности с системой видеоповторов – главная причина, почему судейские решения привлекают так много внимания. Перед началом чемпионата все ждали, что в этом сезоне наконец-то судейский фактор полностью пропадет из РПЛ. В реальности – VAR задержали на два тура, а потом включили лишь на одном матче из восьми.

Из-за задержки с системой каждая судейская ошибка воспринимается вдвойне остро. И до того момента, пока VAR не наладят полностью, вряд ли что-то изменится.

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