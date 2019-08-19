Шюррле безумно круто играет за «Спартак». И он опять навредил ЦСКА

Всего пять игр за «Спартак» провел Андре Шюррле, а эмоций – как от целого сезона. Он пришел в клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии» и после этого поучаствовал в каждой игре «Спартака», несмотря на плотный график.

• В игре с «Динамо» вышел на замену во втором тайме. «Спартак» играл вдесятером, но немец разгонял редкие атаки и опасно бил.

• Следующий матч с «Туном». Заработал пенальти , но не забил, однако затем выдал классный своевременный голевой пас на Бакаева, который оформил победу «Спартака».

• В игре с «Ахматом» Шюррле ассистировал Бакаеву в эпизоде с первым голом, а во втором тайме сам реализовал выход один на один , четко положив мяч в дальний угол, хотя находился под углом.

• Ответный матч с «Туном», гол в пустые ворота – еще одно результативное действие.

• Игра с ЦСКА – голевая передача на Жиго.