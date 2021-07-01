Евро-2020: прогноз на матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

Чехия сыграет с Данией в матче четвертьфинала Евро-2020. Игра начнется 3 июля в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Чехии – 4,0.

Ничья в основное время – 3,32.

Победа Дании – 2,11.

Проход Чехии в полуфинал – 2,5.

Проход Дании в полуфинал – 1,53.

🇨🇿 У Чехии вернулся в состав дисквалифицированный на матч с Нидерландами Боржил, пока неизвестно, смогут ли играть Янкто и Дарида.

🇩🇰 У Дании под вопросом выход на поле Кьяера и Поульсена.

Победитель пары Чехия – Дания выйдет в полуфинал на Англию или Украину.

Евро-2020: во сколько начало матча Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

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