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Евро-2020: прогноз на матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года
01 июля, 11:22
Чехия сыграет с Данией в матче четвертьфинала Евро-2020. Игра начнется 3 июля в 19:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа Чехии – 4,0.
- Ничья в основное время – 3,32.
- Победа Дании – 2,11.
- Проход Чехии в полуфинал – 2,5.
- Проход Дании в полуфинал – 1,53.
🇨🇿 У Чехии вернулся в состав дисквалифицированный на матч с Нидерландами Боржил, пока неизвестно, смогут ли играть Янкто и Дарида.
🇩🇰 У Дании под вопросом выход на поле Кьяера и Поульсена.
Победитель пары Чехия – Дания выйдет в полуфинал на Англию или Украину.
Евро-2020: во сколько начало матча Чехия – Дания, 3 июля 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года
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