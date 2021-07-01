Евро-2020: во сколько начало матча Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

Сборные Чехии и Дании сыграют в четвертьфинале Евро-2020. Матч пройдет 3 июля в 19:00 по московскому времени. Чехи и датчане встретятся в Баку.

🇨🇿 Чехия заняла третье место в своей группе и обыграла в 1/8 финала Нидерланды.

🇩🇰 Дания стала второй на групповом этапе и разгромила в 1/8 Уэльс.

Победитель пары Чехия – Дания выйдет в полуфинал на Англию или Украину.

Евро-2020: прогноз на матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Чехия – Дания, 3 июля 2021 года