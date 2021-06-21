Евро-2020
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🇲🇰🇳🇱 Евро-2020: стартовые составы на матч Северная Македония – Нидерланды, 21 июня 2021 года
4 часа назад
В последнем туре группы С на Евро-2020 сыграют сборные Северной Македонии и Нидерландов, матч пройдет в Амстердаме. Турнирные задачи у обеих команд уже решены. Нидерланды досрочно стали первыми. Македонцы не поднимутся выше последнего места.
Ориентировочные составы:
Северная Македония: Димитриевски – К.Ристовски, Велковски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Элмас, Алиоски – Пандев, Трайковски.
Нидерланды: Стекеленбург – де Врей, де Лигт, Блинд – Думфрис, Ф.де Йонг, Гравенберх, ван Анхолт – Вейналдум – Депай, Мален.
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