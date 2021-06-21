Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Нидерланды #Северная Македония

🇲🇰🇳🇱 Евро-2020: стартовые составы на матч Северная Македония – Нидерланды, 21 июня 2021 года

4 часа назад

В последнем туре группы С на Евро-2020 сыграют сборные Северной Македонии и Нидерландов, матч пройдет в Амстердаме. Турнирные задачи у обеих команд уже решены. Нидерланды досрочно стали первыми. Македонцы не поднимутся выше последнего места.

Ориентировочные составы:

Северная Македония: Димитриевски – К.Ристовски, Велковски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Элмас, Алиоски – Пандев, Трайковски.

Нидерланды: Стекеленбург – де Врей, де Лигт, Блинд – Думфрис, Ф.де Йонг, Гравенберх, ван Анхолт – Вейналдум – Депай, Мален.

Где смотреть матч Северная Македония – Нидерланды

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир
Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?
За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад
Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Нидерланды
#Северная Македония