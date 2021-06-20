Евро-2020: где смотреть матч Северная Македония – Нидерланды, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Северная Македония и Нидерланды сыграют в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Матч начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:30 по Москве. Трансляция на «Матч Премьер» – на полчаса раньше.

Нидерланды лидируют в группе С. Северная Македония с нулем очков в двух матчах занимает последнее место. В ее истории это первый чемпионат Европы.