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Евро-2020: во сколько начало матча Россия – Дания, 21 июня 2021 года
час назад
Россия и Дания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени. Игра состоится в Дании.
Россия занимает второе место в группе B. Дания отстает на три очка и идет последней. Если команды сыграют вничью, Россия не упадет ниже третьего места.
До этого матча Россия и Дания играли только один раз. В 2012 году был товарищеский матч, который Россия выиграла со счетом 2:0.
Где смотреть матч Россия – Дания
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