Евро-2020
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🇺🇦🇲🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года
2 часа назад
В матче второго тура группы С Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии. Игра пройдет в Бухаресте и начнется в 16:00 по московскому времени.
Ориентировочные составы на матч:
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Зинченко.
Северная Македония: Димитриевски – Николов, С.Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Бардхи, Адеми, Элмас – Пандев, Трайковски.
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония
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