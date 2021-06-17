Евро-2020
Украина
Северная Македония
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#Евро-2020 #Украина #Северная Македония

🇺🇦🇲🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года

2 часа назад

В матче второго тура группы С Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии. Игра пройдет в Бухаресте и начнется в 16:00 по московскому времени.

Украина
-:-
Северная Македония

Ориентировочные составы на матч:

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Зинченко.

Северная Македония: Димитриевски – Николов, С.Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Бардхи, Адеми, Элмас – Пандев, Трайковски.

Евро-2020: где смотреть матч Украина – Северная Македония

Евро-2020: прогноз на матч Украина – Северная Македония

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Источник:
УЕФА
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