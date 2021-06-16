Евро-2020
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Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года
2 часа назад
Дания и Бельгия встретятся во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 19:00 по московскому времени.
Бельгия стартовала на турнире с разгромной победы над Россией (3:0). Дания проиграла Финляндии (0:1). В этом матче Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.
Матч проходит в Копенгагене. Дания и Бельгия играли друг с другом 15 раз. Команды имеют по шесть побед, результат еще трех матчей – ничья.
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