Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года

Дания и Бельгия встретятся во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 19:00 по московскому времени.

Бельгия стартовала на турнире с разгромной победы над Россией (3:0). Дания проиграла Финляндии (0:1). В этом матче Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.

Матч проходит в Копенгагене. Дания и Бельгия играли друг с другом 15 раз. Команды имеют по шесть побед, результат еще трех матчей – ничья.