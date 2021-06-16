Евро-2020
Бельгия
Дания
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#Евро-2020 #Бельгия #Дания

Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Бельгия, 17 июня 2021 года

2 часа назад

Дания и Бельгия встретятся во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 19:00 по московскому времени.

Бельгия стартовала на турнире с разгромной победы над Россией (3:0). Дания проиграла Финляндии (0:1). В этом матче Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.

Матч проходит в Копенгагене. Дания и Бельгия играли друг с другом 15 раз. Команды имеют по шесть побед, результат еще трех матчей – ничья.

Дания
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Бельгия
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