Евро-2020
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Результаты пятого игрового дня Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Германия проиграла Франции
вчера, 23:58
Таким вышел пятый день на Евро-2020:
- На матче была 61 тысяча болельщиков из 68 тысяч возможных.
- Все голы забиты в конце матча – после 80-й минуты.
- Роналду установил три рекорда: стал лучшим бомбардиром в истории Евро (11 голов), первым футболистом, сыгравшим на пяти Евро, и первым европейцем по числу матчей на ЧЕ и ЧМ (39).
- Чаще всего Роналду забивал на Евро именно Венгрии – четыре гола.
- Перед матчем на поле приземлился парашютист. Им оказался активист «Гринпис», устроивший акцию с призывом отказаться от нефти.
- Единственный гол в марте забит в свои ворота.
- Хуммельс забил третий автогол на турнире. Столько же было на рекордном по автоголам Евро-2016.
- Франция забила дважды, но оба гола отменили из-за офсайда.
- Германия проиграла стартовый матч на Евро впервые за историю турнира.
Какие матчи будут завтра?
Группа В. Финляндия – Россия, 16:00 по московскому времени.
Группа А. Турция – Уэльс, 19:00 по московскому времени.
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