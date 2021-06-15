Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Франция #Португалия #Германия #Венгрия

Результаты пятого игрового дня Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Германия проиграла Франции

вчера, 23:58

Таким вышел пятый день на Евро-2020:

Матч завершен
Венгрия
0:3
Матч завершен
Португалия
Геррейру 84
Роналду 87
Роналду 90
Матч завершен
Франция
Хуммельс 20
1:0
Матч завершен
Германия

Какие матчи будут завтра?

Группа В. ФинляндияРоссия, 16:00 по московскому времени.

Группа А. ТурцияУэльс, 19:00 по московскому времени.

Группа А. ИталияШвейцария, 22:00 по московскому времени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
На матч Франция – Германия залетел парашютист. Чуть не задел болельщиков, но приземлился удачно 🪂
Все голы Роналду на Евро. Забивал в восьми матчах, больше половины – двум сборным
Вот такой Евро нам нравится. Больше 60 тысяч человек на матче Венгрия-Португалия!
Сравните Португалию на Евро-2020 и Евро-2016. Состав изменился наполовину
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Франция
#Португалия
#Германия
#Венгрия