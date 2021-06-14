Евро-2020
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Расписание Евро на 14 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
55 минут назад
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Полное расписание четвертого игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:
16:00. Группа D. Шотландия – Чехия.
19:00. Группа С. Польша – Словакия.
22:00. Группа С. Испания – Швеция.
Евро-2020: где смотреть матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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