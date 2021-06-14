Расписание Евро на 14 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Полное расписание четвертого игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:

16:00. Группа D. Шотландия – Чехия.

19:00. Группа С. Польша – Словакия.

22:00. Группа С. Испания – Швеция.

Евро-2020: где смотреть матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020