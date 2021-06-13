Евро-2020
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#Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

час назад

Матч между Шотландией и Чехией откроет четвертый игровой день Евро-2020. Обе команды играют в группе D, в которую вместе с ними попали англичане и хорваты. В последний раз Шотландия и Чехия встречались в октябре-2020 в рамках Лиги наций – тогда шотландцы оказались сильнее (1:0).

Сейчас матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Его покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Трансляция начнется в 15:30 по московскому времени.

Шотландия
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Чехия
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Источник:
Гол
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