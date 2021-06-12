Евро-2020
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#Евро-2020

Расписание Евро на 12 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

7 часов назад

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 12 июня состоятся три матча команд групп А и В, в одном из них сыграет сборная России.

Полное расписание второго игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:

Где смотреть матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

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Источник:
Гол
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