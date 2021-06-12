Евро-2020
Расписание Евро на 12 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
7 часов назад
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 12 июня состоятся три матча команд групп А и В, в одном из них сыграет сборная России.
Полное расписание второго игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:
- 16:00. Группа А. Уэльс – Швейцария.
- 19:00. Группа В. Дания – Финляндия.
- 22:00. Группа В. Бельгия – Россия.
Где смотреть матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
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