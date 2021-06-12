Расписание Евро на 12 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 12 июня состоятся три матча команд групп А и В, в одном из них сыграет сборная России.

Полное расписание второго игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:

16:00. Группа А. Уэльс – Швейцария.

19:00. Группа В. Дания – Финляндия.

22:00. Группа В. Бельгия – Россия.

Где смотреть матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020