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Где смотреть матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
4 часа назад
Уэльс и Швейцария сыграют на групповом этапе Евро-2020. Игра состоится в Баку на Олимпийском стадионе.
Матч Уэльса и Швейцарии начнется 12 июня в 16:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры.
Уэльс и Швейцария играют в группе А. Кроме них в нее попали Италия и Турция.
Для Уэльса это второй чемпионат Европы в истории. Дебютный был в 2016 году, тогда он дошел до полуфинала и проиграл Португалии – будущему чемпиону.
Швейцария играла на Евро четыре раза. Лучшим результатом была 1/8 финала в 2016 году.
Евро-2020: прогноз на матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года
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