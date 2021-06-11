Евро-2020: во сколько начало матча Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года

Уэльс и Швейцария сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 16:00 по московскому времени.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.

Для Уэльса и Швейцарии это будет первый матч на Евро. Их соперники по группе – Италия и Турция.

Групповой этап продлится до 23 июня. С 26 июня стартует плей-офф. Финал запланирован на 11 июля.

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