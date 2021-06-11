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Евро-2020: прогноз на матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года
4 часа назад
Уэльс и Швейцария сыграют в группе А на Евро-2020. Матч состоится в Баку на Олимпийском стадионе. Время начала – 12 июня в 16:00 по Москве.
Котировки букмекеров:
- Победа Уэльса – 3,85
- Ничья – 3,05
- Победа Швейцарии – 2,20
Уэльс играет на Евро во второй раз в истории. Его дебют был в 2016 году, тогда он дошел до полуфинала. Швейцария играет на Евро в пятый раз, лучшим результатом была 1/8 финала.
В отборочном цикле Уэльс финишировал вторым в группе после Хорватии. Швейцария выиграла группу, на одно очко опередив Данию.
Евро-2020: во сколько начало матча Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года
Где смотреть матч Уэльс – Швейцария, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
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