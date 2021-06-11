Евро-2020
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#Евро-2020 #Финляндия #Дания

Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

5 часов назад

Дания и Финляндия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Матч Дании и Финляндии начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. 

Дания и Финляндия играют в группе В. Кроме них в группу попали Бельгия и Россия.

Финляндия прежде никогда не играла на чемпионатах Европы. Дания побеждала на турнире один раз – в 1992 году.

Евро-2020: прогноз на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

Дания
-:-
Финляндия
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