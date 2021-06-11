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Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
5 часов назад
Дания и Финляндия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Матч Дании и Финляндии начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры.
Дания и Финляндия играют в группе В. Кроме них в группу попали Бельгия и Россия.
Финляндия прежде никогда не играла на чемпионатах Европы. Дания побеждала на турнире один раз – в 1992 году.
Евро-2020: прогноз на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года
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