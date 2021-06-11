Евро-2020
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#Евро-2020 #Финляндия #Дания

Евро-2020: прогноз на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

5 часов назад

Дания и Финляндия сыграют в группе B на Евро-2020. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа Дании – 1,46
  • Ничья – 4,20
  • Победа Финляндии – 8,40

Дания и Финляндия в последний раз играли в официальных матчах в 1987 году. Это была игра отбора на Евро-88, в ней победила Дания. Всего у них 63 матча в истории: 39 побед у Дании, 12 – у Финляндии.

Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020

Дания
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Финляндия
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