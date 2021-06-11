Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года

Дания и Финляндия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Дания и Финляндия играют в группе В. Кроме них в группу попали Бельгия и Россия.

Это будет первый официальный матч Дании и Финляндии с 1987 года. После этого они восемь раз играли в товарищеских играх.

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