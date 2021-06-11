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Евро-2020: во сколько начало матча Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года
5 часов назад
Дания и Финляндия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Дания и Финляндия играют в группе В. Кроме них в группу попали Бельгия и Россия.
Это будет первый официальный матч Дании и Финляндии с 1987 года. После этого они восемь раз играли в товарищеских играх.
Евро-2020: прогноз на матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года
Где смотреть матч Дания – Финляндия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
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