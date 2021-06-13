Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия – Россия. Он сделал дубль
В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии разгромила Россию (3:0). Дубль сделал Ромелу Лукаку.
Первый гол Лукаку посвятил Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Дании и Финляндии и попал в госпиталь. Лукаку и Эриксен играют за «Интер». В этом сезоне они стали чемпионами Италии.
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История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).
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В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени. 17 июня Бельгия сыграет с Даний.