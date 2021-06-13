Евро-2020
Россия
Бельгия
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия

Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия – Россия. Он сделал дубль

2 часа назад

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии разгромила Россию (3:0). Дубль сделал Ромелу Лукаку.

Первый гол Лукаку посвятил Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Дании и Финляндии и попал в госпиталь. Лукаку и Эриксен играют за «Интер». В этом сезоне они стали чемпионами Италии.

«Крис, будь сильным, я люблю тебя!» Лукаку поддержал Эриксена после гола России

История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени. 17 июня Бельгия сыграет с Даний.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Твиттер UEFA EURO 2020
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