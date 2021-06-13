Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия – Россия. Он сделал дубль

История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени. 17 июня Бельгия сыграет с Даний.