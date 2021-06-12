Евро-2020
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Северная Македония #Австрия

Евро-2020: где смотреть матч Австрия – Северная Македония, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

8 часов назад

Матч между Австрией и Северной Македонией будет вторым в сетке третьего игрового дня Евро-2020. Эти команды – представители группы С, в которой также играют Голландия и Украина.

Встречу Австрии и Северной Македонии в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляции этого матча, который пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе, начнется в 18:30 по московскому времени.

Австрия
-:-
Северная Македония
Источник:
Гол
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