Евро-2020
Россия
Бельгия
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия

🇧🇪 🇷🇺 Россия крупно проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020

вчера, 23:52

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Так складывались события:      

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
  • Россия ни разу не побеждала Бельгию. За семь прошлых матчей было пять поражений и две ничьих. В отборе на Евро-2020 Бельгия дважды победила Россию с общим счетом 7:2.
  • Россия пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах Европы. Последний матч на ноль – в 2008-м.
  • В 2021 году сборная России пропустила во всех официальных матчах. Это четвертый.

В другом матче тура играли Дания и Финляндия. Финны победили (1:0), нанеся всего один удар по воротам соперника.

В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Бельгия сыграет с Даний 17 июня.

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Источник:
Гол.ру
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