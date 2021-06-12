Евро-2020
Россия
Бельгия
🇧🇪 🇷🇺 Россия крупно проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020
вчера, 23:52
Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Так складывались события:
- Россия ни разу не побеждала Бельгию. За семь прошлых матчей было пять поражений и две ничьих. В отборе на Евро-2020 Бельгия дважды победила Россию с общим счетом 7:2.
- Россия пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах Европы. Последний матч на ноль – в 2008-м.
- В 2021 году сборная России пропустила во всех официальных матчах. Это четвертый.
В другом матче тура играли Дания и Финляндия. Финны победили (1:0), нанеся всего один удар по воротам соперника.
В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Бельгия сыграет с Даний 17 июня.
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